Чиновника, обвиненного в халатности с гибелью ребенка, оставили на свободе

Суд отказал следователю СКР, просившему поместить под домашний арест начальника отдела предпринимательства и развития территории Автозаводского района Светлану Шахову. Ее обвинили в халатности, которая привела к гибели ребенка под обломками гаража в Нижнем Новгороде. ЧП случилось 9 августа на улице Раевского — когда шестилетний мальчик проходил мимо ветхого гаража, на него внезапно рухнула кирпичная стена. Спасатели разобрали завал, но мальчик не выжил.

По версии следствия, причиной гибели стало ненадлежащее исполнение сотрудницей администрации своих обязанностей — в районе своевременно не выявили бесхозное и опасное строение, подлежащее сносу.

Защита Светланы Шаховой утверждала, что ее вины в трагедии нет, а следствием пока не выявлен даже собственник рухнувшего бокса. В итоге суд, рассмотрев ходатайство следователя, не стал избирать чиновнице запрошенную меру пресечения.

Иван Сергеев