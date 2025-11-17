Владелец танкера «Волгонефть-239» выплатит 35 млрд за ущерб Черному морю

Судовладельца «Волгонефть-239» обязали выплатить 35,5 млрд руб. за ущерб акватории Черного моря. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Выплатить ущерб владельца судна обязал Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Апелляционная инстанция отказала владельцу судна ЗАО «Волгатранснефть» в удовлетворении жалобы, решение Арбитражного суда Краснодарского края осталось без изменений.

Росприроднадзор предъявил требования к судовладельцу после крушения танкеров в Керченском проливе о выплате компенсации за ущерб экологии. Ведомство оценило вред, нанесенный окружающей среде, в сумму более 35 млрд руб. В добровольном порядке владелец судна выплачивать компенсацию отказался, в связи с чем Росприроднадзор был вынужден обратиться в суд.

София Моисеенко