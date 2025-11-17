В Туапсинском районе Кубани 4 человека погибли в ДТП с грузовиком

В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» в районе села Молдавановка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика MAN, в результате которого погибли четыре человека. По данным регионального главка МВД, водитель ВАЗа не справился с управлением, допустив занос, после чего машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой.

В аварии скончались водитель и трое пассажиров легковушки. Еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Вячеслав Рыжков