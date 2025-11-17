Пакет услуг ПСБ для интернет-предпринимателей назван лучшим на российском рынке

ПСБ занял первое место на премии «Выбор потребителей» и получил награду в номинации «Сервис года для селлеров» в категории «Продукты и услуги для бизнеса B2B» за пакет услуг банка для интернет-предпринимателей, которые продают товары и оказывают услуги через сайт, интернет-магазин, соцсети и маркетплейсы.

Выступая на форуме «Лидеры потребительского рынка. От стратегии роста к признанию», Станислав Алехин, управляющий директор блока малого и среднего предпринимательства ПСБ, рассказал о том, как банку удалось сформировать лояльность интернет-предпринимателей через омниканальность.

«Выйдя на российский рынок электронной коммерции, ПСБ предложил малому и среднему бизнесу не просто набор сервисов, а единую омниканальную платформу, которая включает в себя финансовые и нефинансовые инструменты для увеличения продаж, а также отличается высокой технологичностью сприменением ИИ и обеспечивает бесшовный опыт взаимодействия с банком. В результате мы наблюдаем повышение лояльности текущей клиентской базы, приток новых клиентов и увеличение транзакционных оборотов. Объем онлайн-торговли в России демонстрирует динамичный рост, что будет способствовать дальнейшему формированию спроса на эффективные сервисы для онлайн-предпринимателей»,— отметил Станислав Алехин.

Пакет услуг ПСБ для интернет-предпринимателей, запущенный в 2025 году, включает в себя 55 инструментов, таких как анализ конкурентов, отслеживание статистики продаж, онлайн-бухгалтерию, кадровый учет и другие опции, обеспечивающие автоматизацию рутинных операций. Комплексное омниканальное решение помогает интернет-предпринимателям снизить операционные расходы и высвободить средства на масштабирование бизнеса. Оно предоставляется клиентам бесплатно при открытии расчетного счета.

