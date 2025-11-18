Cлух на вырост

В Клиническом центре Сеченовского университета стартовали операции по восстановлению барабанной перепонки с помощью эквивалентов, которые создают из собственных клеток пациента. Это первый в мире клинический опыт использования такого биомедицинского клеточного продукта (БМКП) для ее регенерации. Исследования ведутся при поддержке программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).

«Сеченовский университет — единственный медицинский университет в России, который прошел полный путь от фундаментальных исследований до сертифицированного производства клеточного продукта и его применения в собственной клинике. Это не только новые возможности для тысяч пациентов, но и доказательство, что российская наука способна создавать трансляционные технологии мирового уровня, не дожидаясь импорта решений»,— подчеркнул ректор Сеченовского университета академик РАН Петр Глыбочко.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Послеоперационный период прошел комфортно, и я отмечаю значительное улучшение слуха справа»,— делится первая пациентка Елена Васнецова, перенесшая операцию.

Ее путь к операции занял несколько месяцев: все началось с острого гнойного отита, при котором врачи были вынуждены проколоть барабанную перепонку для дренирования гноя и установить вентиляционный шунт. Однако уже на следующий день после выписки развилась острая реакция на местные капли, ткани вокруг шунта разрушились, и он мигрировал внутрь среднего уха. После удаления сформировалась стойкая крупная перфорация, которая так и не зажила самостоятельно. Традиционные подходы, включая двукратную обработку краев перфорации и аппликацию коллагеновой гемостатической губки, не дали эффекта: ткани рубцевались, но не смыкались.

Снижение слуха и необходимость защищать ухо от влаги при любых гигиенических процедурах усугублялись профессиональным риском: как эксперт-микробиолог, она регулярно контактировала с инфекционными агентами. Поиск надежного и долгосрочного решения в итоге привел ее в Клинический центр Сеченовского университета.

«Операция занимает около 40 минут — значительно меньше, чем при классической тимпанопластике (восстановлении перепонки с помощью “заплаток” из хрящевой ткани). У прооперированных пациентов — благоприятное течение послеоперационного периода. У первого через три недели подтверждено полное заживление и ликвидация перфорации. Сам пациент отмечает также улучшение слуха»,— сообщил директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета профессор Валерий Свистушкин.

С перфорацией барабанной перепонки сталкиваются четыре-пять человек на тысячу населения. Она возникает после отитов, травм или резких перепадов давления. У человека снижается слух и повышается риск повторных воспалений. Стандартное лечение — тимпанопластика — требует продолжительной, сложной операции с использованием фрагментов хряща пациента или иных тканей и не всегда приводит к успеху: в 10–20% случаев пересаженные ткани не приживаются с первого раза.

Новая технология выглядит следующим образом. БМКП формируют в Проектно-производственном центре Научно-технологического парка биомедицины: из жировой ткани пациента выделяют клетки и объединяют их в сфероиды. Затем их имплантируют в перепонку вместе с мембраной. В ухе пациента она постепенно рассасывается, а на ее месте формируется собственная ткань, идентичная по структуре и функциям естественной перепонке.

«Эти операции стали возможны благодаря разработке платформенной технологии. В ближайшее время планируем применять аналогичные биоэквиваленты для восстановления голосовых складок и структур полости носа, а в дальнейшем — для уретры и других трубчатых органов»,— отметил профессор Петр Тимашев, научный руководитель НТПБ Сеченовского университета.

Сеченовский университет стал первым в России медицинским университетом, запустившим собственное сертифицированное производство БМКП, единственное в стране размещенное непосредственно в университете с клинической базой, что обеспечивает полный цикл — от забора биоматериала до имплантации готового продукта пациенту в Клиническом центре. Именно эта инфраструктура позволила перейти от доклинических исследований к внедрению клеточных технологий в практику.

