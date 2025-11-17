В Казахстане не подтвердили скопление автовозов на границе с Россией

На границе Казахстана с Россией не наблюдается скоплений автовозов, на которых в РФ привозят легковые машины из-за рубежа, заявили ТАСС в пресс-службе комитета госдоходов Минфина Казахстана. О том, что на границах с Китаем, Казахстаном и Киргизией сохраняются такие очереди, рассказали “Ъ” опрошенные дилеры.

Казахстанский комитет госдоходов отвечает, в том числе, за таможенное оформление грузов. В ведомстве заверили, что все пункты пропуска работают в штатном режиме. «В настоящее время на автомобильных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией скопления автовозов не наблюдаются»,— утверждают в пресс-службе.

По подсчетам «Автодома», в очередях на границах может находиться в общей сложности около 3–4 тыс. автовозов. О заторах на пограничных пунктах пропуска в середине октября сообщали и в аппарате первого вице-премьера Дениса Мантурова. В связи с этим чиновник поручил Минпромторгу рассмотреть возможность отсрочки нововведений до 1 декабря, что и было сделано.

Подробности — в материале «Ъ» «Автовоз и ныне там».