Бывший директор МУП «Водоканал» города Воткинска осужден за мошенничество

Бывший директор МУП «Водоканал» города Воткинска Олег Бердышев осужден за мошенничество и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 159 и 289 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что с 2023 по 2024 год, используя свое служебное положение, подсудимый заключал фиктивные договоры между подконтрольной ему организацией и муниципальным предприятием, похитив более 1,1 млн руб. Кроме того, он оказывал покровительство своей организации при заключении договоров с МУП «Водоканал».

Ранее сообщалось о двух фактах заключения договоров на поставки задвижек — 5 мая и 30 ноября 2023 года на 834 и 559 тыс. руб. соответственно. Олег Бердышев был заключен под стражу в июле 2025 года.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Прокурор заявил иск о возмещении ущерба, который был полностью возмещен в ходе судебного следствия.

По данным «СПАРК-Интерфакс», фигурант был директором «Водоканала» в 2014-2025 годах. В Воткинской гордуме Олег Бердышев является председателем постоянной комиссии по ЖКХ и инфраструктуре города.

Анастасия Лопатина