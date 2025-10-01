Дело экс-директора воткинского «Водоканала» Олега Бердышева направили в суд

Уголовное дело бывшего директора воткинского МУП «Водоканал», депутата местной гордумы Олега Бердышева о мошенничестве и незаконном участии в предпринимательстве (ст. 159, ст. 289 УК) направили в суд для рассмотрения. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Следователи установили, что Олег Бердышев похитил более 1,1 млн руб. средств «Водоканала», заключив ряд договоров с подконтрольной ему коммерческой организации. «Он намеренно не исполнял условия договора на поставку водопроводных задвижек и приобретал их по цене, существенно превышающей их рыночную стоимость»,— говорится в сообщении. По данным СКР, кроме того, фигурант фактически руководил коммерческой фирмой, организованной через подставное лицо, и обеспечивал заключение с ней контрактов с МУПом.

Ранее сообщалось о двух фактах заключения договоров на поставки задвижек — 5 мая и 30 ноября 2023 года на 834 и 559 тыс. руб. соответственно. Олег Бердышев был заключен под стражу в июле 2025 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», фигурант был директором «Водоканала» в 2014-2025 годах. В Воткинской гордуме Олег Бердышев является председателем постоянной комиссии по ЖКХ и инфраструктуре города.