Депутат гордумы Воткинска Олег Бердышев отправлен в СИЗО по делу о мошенничестве

Воткинский райсуд Удмуртии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему директору МУП «Водоканал», депутату местной гордумы Олегу Бердышеву, обвиняемоМУ в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Фигуранта отправили в СИЗО до 17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии

Напомним, следствие считает, что господин Бердышев, используя свое служебное положение, 5 мая 2023 года заключил договор с подконтрольной организацией на поставку и установку водопроводной задвижки на сумму 834 тыс. руб., не намереваясь исполнять условия договора. Он произвел оплату, осознавая, что услуги не были выполнены, и похитил эти средства.

30 ноября 2023 года Олег Бердышев, по версии следствия, заключил еще один договор с той же организацией на поставку задвижки по завышенной цене в 550 тыс. руб., также минуя обязательные процедуры торгов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», фигурант был директором МУПа в 2014-2025 годах. В Воткинской гордуме Олег Бердышев является председателем постоянной комиссии по ЖКХ и инфраструктуре города.