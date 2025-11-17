Ростовская область заняла 20 место в рейтинге приверженности ЗОЖ

Ростовская область заняла 20 место в рейтинге российских регионов по приверженности здоровому образу жизни. Топ составили и опубликовали в «РИА-Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По итогам 2024 года донской регион набрал 74,9. Примечательно, что по итогам 2023 года Ростовская области занимала 23 место. Первое место по итогам предыдущего года занял Дагестан. В основу рейтинга легли семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.

Константин Соловьев