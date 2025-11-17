Фитнес-тренер получил 17 лет строгого режима за совращение девочки в Анапе

42-летний мужчина, виновный в совращении малолетней девочки из Анапы, отправится в колонию строгого режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении бывшего фитнес-тренера из Екатеринбурга, виновного в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. По материалам следствия, в июле 2024 года мужчина зашел в подъезд жилого дома в Анапе и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Подсудимый не признал вину. По данным пресс-службы судов региона, в ходе судебного процесса он выдвигал различные версии произошедшего, но Краснодарский краевой суд посчитал их неубедительными.

Мужчина проведет в колонии строго режима 17 лет, еще 15 лет он не сможет осуществлять деятельность в сфере воспитания, развития и образования несовершеннолетних. В его отношении применят принудительную меру в виде наблюдения и лечения у психиатра по месту жительства.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу. Известно, что ранее житель Екатеринбурга уже был судим за особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности детей.

София Моисеенко