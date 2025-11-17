Краснодарский суд приговорил экс-тренера к 17 годам по делу о совращении ребенка

Краснодарский краевой суд приговорил 42-летнего жителя Екатеринбурга к 17 годам лишения свободы в колонии особого режима. Обвиняемого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В июле 2024 года, как установил суд, обвиняемый находился в Анапе, где зашел в подъезд многоквартирного дома и совершил преступление против малолетней девочки. Ранее он уже имел судимость за особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

В ходе процесса подсудимый не признал вину и выдвигал различные версии своего присутствия в подъезде. Однако суд пришел к выводу о его виновности.

Помимо срока заключения, суд запретил осужденному на 15 лет заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних. К нему также применят принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков