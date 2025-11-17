На Кубани оборот розничной торговли вырос до 2,4 трлн рублей

Оборот розничной торговли в Краснодарском крае за январь—сентябрь 2025 года достиг 2,4 трлн руб., увеличившись в сопоставимых ценах на 1,6% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом «Бизнес ФМ Краснодар» сообщили в краевом департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

В структуре розничного оборота зафиксированы изменения: доля непродовольственных товаров выросла до 52,5%, тогда как доля продовольственных товаров, включая напитки и табачную продукцию, сократилась до 47,5%. Годом ранее соотношение составляло 49,8 и 50,2% соответственно.

На территории региона действует свыше 61 тыс. объектов розничной и оптовой торговли. Основу составляют стационарные магазины малых форматов — 67,5%. Торговые сети занимают 12,5%, нестационарные объекты — 13%, оптовые объекты — 4%, рынки и ярмарки — около 2%, торгово-развлекательные центры и комплексы — порядка 1%.

Вячеслав Рыжков