Россия оценила портфель оружейных заказов Ближнего Востока в миллиарды долларов

Россия оценивает совокупный портфель оружейных заказов стран Ближнего Востока в миллиарды долларов США и намерена расширять свое присутствие на этом рынке, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Дмитрий Шугаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Шугаев

«Страны Ближнего Востока являются традиционными партнерами России в области ВТС. Портфель заказов государств региона оценивается в миллиарды долларов», - сказал господин Шугаев в понедельник в связи с открывающейся в ОАЭ международной выставкой Dubai Airshow 2025 (цитата по Интерфаксу).

Как отметил господин Шугаев, сейчас российские поставщики ведут диалог по широкому спектру направлений — от поставок вооружений и военной техники до совместных разработок и налаживания послепродажного обслуживания. Среди прочего, на Dubai Airshow запланированы «переговоры с рядом иностранных государств по вопросу поставки самолетов Су-57».

В октябре переходное правительство Сирии обратилось к России с просьбой о военной помощи. Арабские СМИ писали, что взамен сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа гарантировал сохранение российских военных объектов на территории Арабской Республики.

