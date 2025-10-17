Сирия ищет опору в российском оружии

Переходное правительство Сирии запросило у России военную помощь. Об этом 17 октября со ссылкой на источники проинформировали арабские СМИ, раскрыв детали состоявшегося двумя днями ранее дебютного визита сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в Москву. Дамаск интересовали не только контракты на поставку новых вооружений, но и импорт российской нефти и пшеницы. Господин аш-Шараа дал понять, что Сирия сейчас нуждается в притоке иностранной помощи. Взамен глава сирийского государства, который в 2017 году едва не стал целью российских авиаударов, гарантировал сохранение военных объектов РФ на территории Арабской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Сирии Ахмед аш-Шараа и президент РФ Владимир Путин, Москва, 15 октября

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Сирии Ахмед аш-Шараа и президент РФ Владимир Путин, Москва, 15 октября

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

15 октября во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Ахмед аш-Шараа попросил оказать Сирии помощь — на военном, экономическом и дипломатическом уровнях, утверждают знакомые с ситуацией источники ливанского издания Al Akhbar. Согласно этим данным, переходное правительство в Дамаске выразило заинтересованность в получении российского оружия, запасных частей к боевой технике, а также в техническом обслуживании. Этот вопрос обсуждался ранее двумя странами по линии оборонных ведомств, и сейчас «дела идут хорошо», уточняет один из собеседников Al Akhbar.

Как утверждает, в свою очередь, канал Sky News Arabia, во время поездки господина аш-Шараа в российскую столицу речь зашла о передаче сирийской стороне российских систем противовоздушной обороны. Каких именно, не уточняется.

Вместе с тем сирийский лидер направил России запрос на экономическую помощь в виде поставок нефти и пшеницы, а также выступил за приток российских инвестиций, рассказывают собеседники Al Akhbar. По их словам, сирийский лидер сообщил Москве, что у его государства нет средств и ему необходима иностранная помощь. При этом господин аш-Шараа — бывший полевой командир, который в 2017 году должен был стать целью ударов российских ВКС,— апеллировал к тому, что российская сторона «никогда не бросала сирийский народ». Взамен он пообещал, что РФ сохранит две свои официальные военные базы на территории Арабской Республики, и выразил готовность решить проблемы, вызывающие озабоченность РФ,— присутствие в Сирии иностранных боевиков и этноконфессиональные трения.

Помощь Дамаску потребовалась и в дипломатической сфере. Сирийский лидер попросил Кремль оказать давление на Израиль и убедить его прекратить систематические атаки на территорию Арабской Республики. Две соседние страны по-прежнему пытаются согласовать текст договора в сфере безопасности, который должен урегулировать значительную часть взаимных противоречий, но это не мешает еврейскому государству совершать авиарейды, направленные на ликвидацию остатков оружия прежнего правительства и на защиту представителей друзской общины. Дамаск указал на необходимость того, чтобы российские военные патрули вернулись в южные районы Сирии, где сейчас частично действует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным “Ъ”, вопрос с российским патрулированием южных провинций уже поднимался во время визита в Москву министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шайбани 31 июля. Как рассказал тогда источник “Ъ”, участвовавший во встрече министра с сирийской диаспорой, дислокация военной полиции РФ, как полагает правительство в Дамаске, могла бы воспрепятствовать расширению израильского присутствия в пограничье.

После краха 8 декабря 2024 года правительства, которое возглавлял президент Башар Асад, российские военные сохранили под своим контролем авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, а также пункт материально-технического обеспечения ВМФ в провинции Тартус.

Кроме того, российская авиация имеет доступ к военному аэродрому в Эль-Камышлы на северо-востоке страны. Впрочем, как утверждают сотрудники сирийских служб безопасности, которых процитировало 15 октября издание The New York Times (NYT), российская сторона очень ограничена в своих действиях на этих объектах. Так, военные, работающие в районе Хмеймима, обязаны заранее уведомлять службы внутренней безопасности Сирии о своих перемещениях за пределами военной базы и передвигаться только под конвоем, говорят собеседники NYT. По этим же данным, сейчас в Тартусе Москва может эксплуатировать только один причал.

Так или иначе, но дипломатические источники Al Akhbar называют приезд в Москву господина аш-Шараа достижением в том, что касается построения новых отношений между Россией и Сирией. Российская сторона продемонстрировала, что ее нельзя исключить из ее исторических связей со странами Ближнего Востока, рассудили собеседники ливанской газеты. Даже если к власти в этих странах пришли бывшие противники.

Нил Кербелов