Производство сидра в России выросло более чем на 20% за 10 месяцев

Производство сидра в России в январе–октябре 2025 года увеличилось на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг 10,134 млн дал, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Выпуск медовухи за десять месяцев также вырос на 10,3% — до 3,359 млн дал. При этом производство пуаре снизилось на 5,5% и составило 193,3 тыс. дал. В целом производство сидра, медовухи и пуаре за отчетный период увеличилось на 17,8% — до 13,686 млн дал.

В то же время производство напитков брожения в целом уменьшилось на 0,3%, до 774,161 млн дал. Производство пива и пивных напитков снизилось на 0,6%, до 760,475 млн дал. Выпуск пива крепостью от 0,5% до 8,6% упал на 1%, до 659,365 млн дал, а пива крепостью выше 8,6% — снизился на 8%, до 64,4 тыс. дал. При этом производство пивных напитков выросло на 2,1%, составив 101,046 млн дал.

За третий квартал года, подсчитали в РАТК, объем розничных продаж пива сократился на 17,9% — до 171,3 млн дал. В сегменте сидра, пуаре и медовухи по итогам января—сентября, напротив, отмечен прирост на 1,3%, до 8,74 млн дал.

