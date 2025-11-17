Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Вегасом» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» на своем льду в овертайме обыграл «Вегас Голден Найтс» — 3:2 — в матче регулярного чемпионата Нацмональной хоккейной лиги (НХЛ). Автором победной шайбы стал российский нападающий Кирилл Капризов.

Также в составе «Миннесоты» голы забили Юэль Эрикссон и Яков Тренин, которому ассистировал Данила Юров. У «Вегаса» отличились Павел Дорофеев и Райлли Смит. Результативную передачу в свой актив записал Иван Барбашев.

В других матчах дня «Ванкувер Кэнакс» отыгрался с 0:2 и одержал гостевую победу над «Тампа-Бей Лайтнинг» со счетом 6:2. В составе проигравшей команды гол забил Никита Кучеров. Он вошел в топ-3 по заброшенным шайбам за «Тампу» в регулярных чемпионатах НХЛ — 365. Лидирует по этому показателю Стивен Стэмкос (555), на втором месте располагается Венсан Лекавалье (383)..

Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» отличился результативным пасом в домашнем матче против «Детройт Ред Уингс». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1. Голкипер гостевой команды Илья Сорокин отразил 25 бросков из 28 (одна шайба была заброшена в пустые ворота). В состав «Айлендерс» вернулся Максим Шабанов, который пропустил 12 матчей из-за травмы.

Таисия Орлова