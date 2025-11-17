В Ростовской области нашли новый респираторный вирус

В конце октября в Ростовской области выявили новый респираторный вирус. Это метапневмовирус, который поражает верхние и нижние дыхательные пути, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Основные симптомы: заложенность носа, насморк с прозрачным слизистым отделяемым, боль и першение в горле, а также сухой или влажный кашель. Температура во время болезни может повышаться до 40°C. Без осложнений симптомы сохраняются на протяжении 4-13 дней.

Кроме того, в регионе циркулируют еще шесть вирусных инфекций, не связанных с гриппом: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус).

Мария Хоперская