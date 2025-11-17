Жителя Тульской области арестовали по делу о переводе ВСУ криптовалюты

ФСБ задержала 32-летнего жителя Тульской области по подозрению в госизмене. По версии спецслужбы, мужчина перевел деньги в криптовалюте «вооруженным формированиям Украины».

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена; предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы). Какую сумму перевел фигурант, не уточняется. Имя и другие подробности о задержанном не приводятся, он отправлен под арест.

В мае жителя Туапсе арестовали за предполагаемое финансирование ВСУ через биткойн-кошелек. В сентябре ФСБ задержала жителя Воронежа по подозрению в финансировании ВСУ в криптовалюте, его также обвинили в госизмене.