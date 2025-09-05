ФСБ задержала воронежца за финансирование украинских боевиков в криптовалюте

Сотрудники Федеральной службы безопасности России при силовой поддержке Росгвардии задержали в Воронеже россиянина, подозреваемого в госизмене (ст. 275 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии следствия, подозреваемый установил в Telegram контакт с представителем иностранных спецслужб. После этого он осуществил денежные переводы в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР МО Украины.

Центральный райсуд Воронежа избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

В начале сентября силовики задержали жителя Тамбовской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Анастасия Бурцева