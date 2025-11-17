Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из Ростовской области в Абхазию экспортировали 8,3 тонны молочной продукции

С 5 по 7 ноября из Ростовской области в Абхазию направили 8,3 тонны молочной продукции. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Продукцию признали безопасной и качественной, а также соответствующей требованиям страны-импортера. Нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции специалисты не выявили.

Мария Хоперская

