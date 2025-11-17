Орбан прокомментировал мнение о себе как о «троянском коне Путина»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал высказывания в свой адрес, когда его называют «троянским конем» России. Политик считает, что это примитивно и грубо.

Три важных для Венгрии центра силы — это Германия, Россия и Турция, заявил господин Орбан в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру. Премьер-министр подчеркнул, что отношения с этими странами определяют, «в безопасности Венгрия или нет».

«Если нет серьезных аргументов, просто говорите, что человек — троянский конь Путина, — сказал Виктор Орбан. — Это очень примитивно». Он добавил, что у Венгрии есть «опыт взаимодействия с русскими» и власти страны понимают значение России в европейской политике.

В начале октября Ангела Меркель назвала чепухой мнение, что Виктор Орбан является «троянским конем» России в ЕС. Она указывала, что Венгрия, в отличие от многих соседей, не может отказаться от российских энергоресурсов из-за своего географического положения.