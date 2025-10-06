Меркель не считает Орбана «троянским конем» России в Евросоюзе

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нельзя назвать «троянским конем» России в Евросоюзе. Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Нет, это чушь. Мы бы на такое не попались, я считаю это абсурдом»,— цитирует Ангелу Меркель издание Mardiner.

По словам экс-канцлера, господин Орбан всегда представлял позицию Венгрии в международном сообществе и экономические интересы страны. При этом, подчеркнула она, Венгрия, в отличие от других стран ЕС, не может отказаться от российских энергоресурсов. «СПГ сюда не так-то просто доставить, поскольку у них нет выхода к морю, все сложнее»,— пояснила госпожа Меркель.