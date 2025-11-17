СМИ: в порту Новороссийска возобновили погрузку нефти после атаки БПЛА

Погрузочные операции в порту Новороссийска были возобновлены 16 ноября после двухдневной приостановки экспорта нефти, сообщили Reuters отраслевые источники. По данным агентства, работы были остановлены после атаки беспилотников в ночь на 14 ноября. Минобороны заявило тогда об уничтожении 66 БПЛА над Краснодарским краем и 59 — над акваторией Черного моря.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фрагменты одного из дронов, как ранее сообщалось, упали на контейнерный терминал НУТЭП. В результате атаки также произошло возгорание на нефтебазе перевалочного комплекса «Шесхарис», где были повреждены береговые сооружения. Комплекс используется в том числе для экспорта казахстанской нефти. Минэнерго Казахстана подтвердило, что отгрузка через «Шесхарис» продолжалась в штатном режиме и не была ограничена.

Вячеслав Рыжков