В Орловском районе обнаружили партию гороха без проверки на остаток пестицидов
В Орловском районе специалисты Россельхознадзора признали недействительной декларацию о соответствии 32 т продовольственного гороха. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Проверка показала, что индивидуальный предприниматель принял декларацию на основании протокола с неполным перечнем показателей безопасности. Так, в документе отсутствовали результаты испытаний на остаточные количества пестицидов, которые применял производитель при выращивании культуры. Такие исследования обязательны согласно техническому регламенту о безопасности зерна.
Декларацию качества признали недействительной для предотвращения реализации зерна.