Кубань и Адыгея вошли в топ-10 регионов РФ по приверженности ЗОЖ

Краснодарский край и Адыгея вошли в десятку регионов с наиболее высокой приверженностью населения здоровому образу жизни, следует из исследования, проведенного «РИА Новости». Аналитики оценивали ситуацию по семи показателям, включая потребление алкоголя и табака, распространенность наркомании, уровень спортивной активности и условия труда. Кубань заняла шестое место, поднявшись на пять пунктов относительно 2023 года и набрав 81,7 балла. Адыгея, опустившись с четвертой на девятую позицию, сохранила высокий результат — 81,5 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Ростовская область улучшила свои позиции с 23-го до 20-го места, набрав 74,9 балла. Лидерами рейтинга, как и ранее, стали регионы Северного Кавказа: первое место заняла Чечня, второе — Дагестан, третье — Ингушетия, поднявшаяся с восьмой строки. Наибольший прогресс продемонстрировал Крым, улучшивший позиции на 22 пункта и занявший 30-е место на фоне роста вовлеченности жителей в спорт и сокращения потребления табака.

По данным Минспорта, доля россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, в 2024 году достигла 60,3%, что на 3,5 п.п. выше уровня прошлого года. Краснодарский край оказался среди лидеров с показателем 67,6%, уступив лишь Сахалинской области (67,7%) и обойдя Тамбовскую (67,1%), Ульяновскую (66,1%), Татарстан (65,8%) и Липецкую области (65,6%).

Вячеслав Рыжков