СМИ: в порту Новороссийска возобновили погрузку нефти после атаки БПЛА

16 ноября порт Новороссийска возобновил погрузку нефти после прошедшей атаки беспилотников. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два источника из отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

По данным Reuters, погрузка была приостановлена 14 ноября в связи с налетом БПЛА. Официально российские источники не подтверждали и не опровергали эту информацию, а в Минпроме Казахстана после атаки беспилотников по Новороссийску заявили, что деятельность по нефтеперекачке осуществляется в штатном режиме.

В ночь на 14 ноября в результате массированной атаки по Новороссийску пострадал контейнерный терминал НУТЭП, нефтебаза на Шесхарисе, несколько объектов АО «Черномортранснефть» и шесть жилых домов. В Министерстве обороны России сообщали, что над территорией Краснодарского края в ту ночь сбили 66 беспилотников, над Черным морем ликвидировали 59 дронов.

София Моисеенко