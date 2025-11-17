В прокуратуре Кубани призвали не брать в руки предметы, обернутые купюрами

Прокуратура Краснодарского края распространила предупреждение о случаях маскировки опасных предметов под свертки, завернутые в денежные купюры. Поводом стал недавний инцидент, в результате которого пострадал ребенок.

В надзорном ведомстве отмечают, что подобные предметы могут содержать самодельные взрывные устройства, внешне напоминая найденные деньги или «выгодную находку». Прокуратура призывает родителей обратить внимание детей на необходимость избегать контакта с любыми подозрительными объектами — свертками, коробками, пакетами или предметами, оставленными на улице.

Рекомендуется незамедлительно сообщать взрослым или обращаться по номеру 112 в случае обнаружения подобных находок. Ведомство подчеркивает, что проявление любопытства в подобных ситуациях может представлять реальную угрозу жизни и здоровью.

Вячеслав Рыжков