В пруду на востоке Москвы нашли пакет с головой ребенка

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены человеческие останки, сообщила столичная прокуратура. Согласно сообщению ведомства, тело либо его части находились в пластиковом пакете.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (105 УК РФ).

На место прибыл глава Преображенской межрайонной прокуратуры Всеволод Ситников. Другие подробности прокуратура пока не приводит.

Baza сообщает, что в пруду нашли «голову ребенка в рюкзаке». Управление СКР по Москве частично подтвердило это информацию. Согласно сообщению ведомства, в пакете «находился фрагмент тела несовершеннолетнего». Эксперт предварительно установил возраст погибшего «в интервале от семи до десяти лет».