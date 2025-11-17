Число визитов иностранцев в Россию сократилось в 2025 году на 1 млн

За три квартала 2025 года иностранцы (в основном из Казахстана, Узбекистана и Китая) совершили в Россию 12,2 млн поездок. Это на 1 млн меньше прошлогодних показателей, следует из статистики Погранслужбы ФСБ, с которой ознакомился «Ъ». В третьем квартале зафиксировано 4,4 млн визитов иностранных граждан — это на 600 тыс. меньше аналогичного периода 2024 года.

Топ-10 стран по числу поездок в Россию возглавил Казахстан. На втором и третьем местах — Узбекистан и Китай соответственно. Таджикистан и Киргизия занимают четвертое и пятое места в рейтинге. Граждане Казахстана в качестве цели визита чаще всего указывали «частную поездку» (в 645 тыс. случаях). Для граждан Китая самыми распространенными целями въезда в РФ стали «туризм» (372 тыс. визитов), «деловая поездка» (74 тыс.) и «учеба» (35 тыс.). Граждане остальных стран в пятерке рейтинга указывали «работу» как главную цель поездки.

На въездной поток могли повлиять как ужесточение миграционной политики, так и международная конкуренция за иностранную рабочую силу, считает глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. При этом он отметил, что похожее количество визитов иностранных граждан фиксировали в 2023 году. Это говорит о том, что «цифры плавают» от года к году.

