Иностранцы что-то не въезжают

В третьем квартале нынешнего года зафиксировано около 4,4 млн визитов иностранных граждан в Россию — на 600 тыс. меньше аналогичного периода 2024 года. Такие данные “Ъ” обнаружил в статистике погранслужбы ФСБ. Всего за три квартала зарубежные граждане (в основном из Казахстана, Узбекистана и Китая) совершили 12,2 млн поездок в РФ, что почти на 1 млн меньше прошлогодних показателей. На въездной поток могли повлиять как ужесточение миграционной политики, так и международная конкуренция за иностранную рабочую силу, полагает эксперт.

“Ъ” проанализировал данные о въезде в РФ иностранных граждан в январе—сентябре 2025 года (опубликованы ФСБ в Единой межведомственной информационно-статистической системе). Как оказалось, в третьем квартале в топ-10 стран по количеству визитов вошли Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, на третьем месте в списке находится Китай, а рейтинг возглавил Казахстан (см. рисунок). При этом у граждан Казахстана в графе «цель визита», как и в первом полугодии, чаще всего упоминается «частная поездка» (ее указали в 645 тыс. случаев, а «работу» — лишь в 66 тыс.). Для граждан Китая самыми популярными целями въезда в Россию стали «туризм» (372 тыс. визитов), «деловая поездка» (74 тыс.) и «учеба» (35 тыс.). Граждане остальных стран из первой пятерки в большинстве случаев указывали «работу». Так, граждане Узбекистана сделали это в 413 тыс. случаев. Всего для «работы» в июле—сентябре 2025 года в РФ было совершено около 957 тыс. визитов (в аналогичном прошлогоднем периоде — почти 1,1 млн).

Всего в третьем квартале этого года иностранцы посетили Россию 4,4 млн раз (в том числе было зафиксировано около 3,6 млн визитов из стран топ-10). Для сравнения: в третьем квартале 2024 года этот показатель был на уровне 5 млн. Статистика также показывает, что общее число визитов за три квартала 2025 года упало в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом почти на 1 млн человек. Так, с января по сентябрь в Россию было совершено 12,2 млн поездок зарубежных граждан против 13 млн год к году. Впрочем, за три квартала 2023 года в Россию было совершено лишь 11,7 млн визитов иностранцев, а в этом же периоде 2022 и 2021 годов соответственно 10,1 млн и 8,7 млн.

Иностранцы едут в Россию на фоне ужесточения требований к их пребыванию. Так, в феврале 2025 года был запущен «реестр контролируемых лиц», куда заносят нарушителей закона.

Попадание в него грозит иностранцу блокировкой счетов, сим-карт и высылкой из страны. С сентября местоположение столичных и подмосковных мигрантов контролируется с помощью мобильного приложения. Попытка обхода контроля геолокации грозит иностранцам включением в реестр контролируемых лиц и возможной высылкой из страны.

Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов обращает внимание на схожее количество визитов иностранцев в Россию в 2023 и 2025 годах, отмечая, что «цифры плавают» год к году. Однако он признает влияние ужесточения миграционной политики на статистику, упоминая, например, что с января 2025 года граждане безвизовых стран могут находиться в России 90 дней суммарно в течение года (а не полугода, как ранее). «Раньше эти иностранцы могли два раза в год приезжать сюда (на сезонные работы.— “Ъ”), а теперь лишь раз в год, поэтому они стали покупать патенты, число которых, кстати, выросло»,— рассуждает господин Коженов. В качестве еще одного фактора, который мог привести к снижению въездного потока, эксперт упоминает международную конкуренцию за иностранную рабочую силу. Ранее глава общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров рассказал "Ъ FM", что граждане Киргизии начинают искать альтернативу для трудовой миграции: «От 20% до 30% мигрантов, которые находились в России, уехали в Европу, в том числе в Великобританию и азиатские страны, Китай и Южную Корею».

Александр Воронов