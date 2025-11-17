На Дону число станций зарядки электромобилей выросло в 1,8 раза

По состоянию на октябрь 2025 года число зарядных станций для электромобилей в Ростовской области составило 108 штук. Это почти на 50 станций или на 80% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на «Автостат» и пресс-службу минэнерго Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В прошлом году в регионе действовали порядка 60 зарядных станций для электромобилей.

Максимальное число станций функционирует в Москве (828 единиц), Московской области (761 станция) и Краснодарском крае (414 штук). На четвертом месте — Санкт-Петербург (392 станции), пятерку лидеров замыкает Татарстан (246 станций).

Мария Хоперская