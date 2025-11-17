Банк России с начала года выявил больше 3 тыс. «финансовых пирамид»

Центробанк (ЦБ) за девять месяцев 2025 года выявил на финансовом рынке 5,8 тыс. проектов, ведущих нелегальную деятельность. Из них более 3 тыс. — с признаками финансовых пирамид, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

В ЦБ уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных «нелегалов» почти не изменилось. При этом количество псевдоинвестиционных проектов с признаками пирамид снизилось на 11% в годовом выражении, подсчитал регулятор.

В третьем квартале ЦБ также впервые выявил 73 компании, незаконно привлекавшие инвестиции. В подобных случаях компании часто предлагают инвестировать «в перспективный или будущий бизнес», однако проверить реальность проекта невозможно, а вся информация публикуется на анонимных сайтах, пояснил регулятор.

По итогам первого полугодия 2025 года ЦБ зафиксировал на российском финансовом рынке у более 4,1 тыс. субъектов признаки нелегальной деятельности. Число финансовых пирамид регулятор тогда оценивал в 2,3 тыс. ЦБ отмечал рост числа нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, брокеров и управляющих компаний.

