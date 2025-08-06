Мошенники привлекают инвестиции

Несмотря на общее снижение числа нелегальных субъектов на финансовом рынке, незаконных профучастников становится больше. Быстрее всего растет число нелегальных брокеров и управляющих, предлагающих сверхдоходности, несмотря на стагнацию российского фондового рынка. Это особенно опасно в связи с увеличением количества частных инвесторов — их уже более 37 млн человек. Впрочем, определенные надежды связаны с возможностями регулятора выявлять мошеннические схемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

В первом полугодии 2025 года на российском финансовом рынке Банк России выявил у более чем 4,1 тыс. субъектов признаки нелегальной деятельности, следует из данных регулятора, опубликованных 5 августа. Это почти на 20% больше, чем годом ранее, хоть и на четверть меньше, чем во втором полугодии 2024 года. По оценке ЦБ, число финансовых пирамид сократилось по сравнению с прошлым полугодием на 38%, до 2,3 тыс. штук, тогда как в первом полугодии 2024 года их число составляло 1,7 тыс. штук. Почти все они «действовали в форме краткосрочных псевдоинвестиционных интернет-проектов», отмечает ЦБ.

Почти половина структур предлагали доход от якобы вложений в криптовалюты и криптоактивы, некоторые организации обещали заработок от инвестиций в более классические активы, такие как драгметаллы и сырьевые товары.

При этом Банк России отмечает уверенный рост числа нелегальных профучастников рынка ценных бумаг. «По-прежнему актуальны мошеннические схемы с обучающими курсами и имитацией торгов, после завершения которых участникам обещают помощь с выходом на иностранную биржу»,— предупреждает регулятор. Вместе с тем рост числа нелегальных форекс-дилеров существенно замедлился: если во втором полугодии 2024 года ЦБ выявил 1128 таких «организаций», то в первом полугодии 2025 года — 1170 субъектов.

В то же время резко выросло количество нелегальных брокеров и управляющих компаний. По итогам отчетного периода Банк России выявил почти 200 таких «профучастников», что более чем в два раза превышает показатель второго полугодия 2024 года. В предшествующие периоды регулятор выявлял не более четырех десятков таких «организаций». Причем такие псевдоброкеры активно применяют «холодный» обзвон потенциальных клиентов с использованием социальной инженерии, нативной рекламы на популярных каналах в соцсетях и персональных консультаций в ТГ-каналах.

Угроза со стороны нелегальных профучастников весьма существенна, учитывая приток на рынок ценных бумаг новых инвесторов. По данным Московской биржи, к середине 2025 года число физических лиц, имеющих брокерские счета, превысило 37,2 млн человек. Число активных инвесторов, заключающих сделки на бирже ежемесячно, составляет 3,7–4 млн человек.

Многие злоумышленники используют желание неопытных инвесторов заключить высокодоходные сделки в условиях стагнации российского фондового рынка на фоне высокой ключевой ставки.

«Малограмотные инвесторы ищут альтернативу со сверхдоходностью. Мошенники эксплуатируют это, предлагая торговлю с кредитным плечом до 1:100 или гарантированные покупки акций. Многие ссылаются на лицензии зарубежных регуляторов, которые не имеют силы в РФ»,— указывает партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Эксперты объясняют рост числа выявленных нарушений в том числе и повышением эффективности системы их обнаружения со стороны регулятора. «В последние годы система выявления нарушителей стала значительно более технологичной. У ЦБ существуют специализированные технологические решения, включая внедрение ИИ, для автомониторинга интернет-пространства, соцсетей и мессенджеров»,— поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. За последние полгода Банк России раскрыл более 170 ТГ-каналов и свыше 110 страниц в соцсетях, которые были вовлечены в незаконные структуры.

Сложность выявления различных категорий нелегальных участников финансового рынка существенно варьируется в зависимости от специфики их деятельности. По оценке Ильи Жарского, сейчас легче всего выявлять финансовые пирамиды, так как они «используют шаблонизированные схемы», легко распознаваемые автоматизированными системами. Обнаружение нелегальных форекс-дилеров, особенно тех, которые используют зарубежную «прописку» и криптовалютные платежи, напротив, является сложной задачей.

В то же время нелегальные брокеры занимают промежуточное положение по сложности выявления. Их деятельность часто маскируется под легитимные инвестиционные предложения, но использование современных технологий анализа позволяет выявлять характерные признаки мошеннической активности, включая обещания гарантированной высокой доходности и отсутствие соответствующих лицензий, считает господин Жарский.

Андрей Ковалёв, Юлия Пославская