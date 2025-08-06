ЦБ зафиксировал рост нелегальных участников рынка ценных бумаг

По итогам первого полугодия 2025 года Центробанк (ЦБ) выявил на российском финансовом рынке у более 4,1 тыс. субъектов признаки нелегальной деятельности. Это почти на 20% больше, чем годом ранее, но на четверть меньше, чем во втором полугодии 2024 года.

По оценке ЦБ, число финансовых пирамид сократилось по сравнению с прошлым полугодием на 38%, до 2,3 тыс., тогда как в первом полугодии 2024 года их число составляло 1,7 тыс. Почти все они «действовали в форме краткосрочных псевдоинвестиционных интернет-проектов», отмечает регулятор. Почти половина структур предлагали доход от якобы вложений в криптовалюты и криптоактивы, некоторые организации обещали заработок от инвестиций в более классические активы, такие как драгметаллы и сырьевые товары.

При этом ЦБ отмечает уверенный рост числа нелегальных профучастников рынка ценных бумаг. В частности, актуальны мошеннические схемы с обучающими курсами и имитацией торгов, после завершения которых участникам обещают помощь с выходом на иностранную биржу. При этом рост числа нелегальных форекс-дилеров замедлился: если во втором полугодии 2024 года ЦБ выявил 1128 таких «организаций», то в первом полугодии 2025-го — 1170.

В то же время резко выросло количество нелегальных брокеров и управляющих компаний. По итогам отчетного периода ЦБ обнаружил почти 200 таких «профучастников», что более чем в два раза превышает показатель второго полугодия 2024 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Мошенники привлекают инвестиции».