МИД Японии направил дипломата в Китай для урегулирования скандала вокруг Тайваня

Глава Бюро по делам Азии и Океании в МИД Японии Масааки Канаи вылетел в Китай после обострения дипломатических отношений, передает Kyodo. Во вторник он должен встретиться с китайскими чиновниками.

Источники агентства сообщили, что дипломату поручено урегулировать обостряющийся дипломатический скандал, вызванный недавними высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити по поводу Тайваня. Масааки Канаи должен заверить Пекин, что слова премьер-министра не меняют позиции Токио, изложенной в двустороннем коммюнике 1972 года. В нем правительство в Пекине признавалось единственной законной властью в Китае, что привело к прекращению официальных дипломатических отношений с Тайванем.

На прошлой неделе Санаэ Такаити заявила, что кризис вокруг Тайваня может представлять для Японии «экзистенциальную угрозу», которая позволит Токио использовать право на самооборону. В ответ МИД КНР вызвал посла Японии. Позднее власти Китая предостерегли граждан от поездок в Японию, из-за чего обвалились котировки японских туристических и розничных торговых компаний.

Эрнест Филипповский