Депутата Госдумы Роберта Кочиева признали банкротом

Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания признал депутата Госдумы Роберта Кочиева банкротом. Его задолженность составила 653 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке дел.

С соответствующим исковым заявлением в суд обратился банк «Солидарность». В отношении парламентария ввели процедуру реструктуризации долгов. В материалах дела содержится информация о том, что Кочиев был поручителем алкогольного производителя «Исток ЗШВ». У предприятия-банкрота также были долги на общую сумму более 1 млрд руб.

В Госдуму Роберта Кочиева избрали в составе федерального списка, выдвинутого КПРФ.

Мария Хоперская