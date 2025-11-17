«Государство усиливает контроль за сбором доходов в бюджет»

Налоговые инспекции смогут проводить камеральные (невыездные) проверки бизнеса по принципу экстерриториальности — то есть, не та инспекция, в которой компания состоит на учете, а уполномоченная для этого ФНС, в том числе в других регионах. Соответствующие предложения содержатся в правительственном проекте поправок ко второму чтению налогового законопроекта-спутника бюджетного пакета. Изменения планируется внести в пункт 1 статьи 88 Налогового кодекса (НК РФ). Управляющий партнер юридической компании «Прайвеси Групп» Игорь Томилин считает, что это мера повысит прозрачность рынка, но и увеличит нагрузку на бизнес, в первую очередь, средний,— проверки станут глубже и серьезнее.

Игорь Томилин

Фото: предоставлено автором

«Инициатива по проведению камеральных проверок по экстерриториальному принципу — логичное и ожидаемое развитие налогового администрирования в эпоху цифровизации. Сегодня камеральная проверка, которая является самой массовой формой налогового контроля, проводится инспекцией по месту учета налогоплательщика. Это создает определенную “привязку”, локальность. Налоговики в одном регионе работают с компаниями своего же региона, что в некоторых ситуациях может ограничивать эффективность контроля.

Если поправки будут приняты, Федеральная налоговая служба получит инструмент для централизации и специализации. Теперь проверку, условно говоря, по НДС сможет проводить не просто местная инспекция, а специально созданный межрегиональный центр, где сосредоточены специалисты по этому налогу. Это качественно меняет подход. Цель видится в повышении эффективности и глубины проверок. Налоговые органы стремятся к тому, чтобы схемы, построенные на использовании разрозненных инспекций в разных субъектах, теряли свою эффективность.

Безусловно, в этом есть свои плюсы. Прежде всего, это борьба с серыми схемами, основанными на межрегиональном взаимодействии.

Единый и высококвалифицированный взгляд на цепочку сделок повысит прозрачность рынка. Для добросовестных компаний, которые работают легально, это может стать даже преимуществом — специализированная инспекция быстрее и компетентнее разберется в сложных операциях, минимизируя время на диалог и пояснения.

Однако есть и очевидные риски. Главный из них — это возможный рост административной нагрузки на бизнес.

Запросы документов и пояснений теперь может направлять инспекция, находящаяся за тысячи километров от компании. Контакт с инспектором, который знаком со спецификой твоего региона и бизнеса, будет практически исключен. Коммуникация перейдет в формат электронного документооборота, что, с одной стороны, дисциплинирует, а с другой — может сделать процесс более формальным.

Для бизнеса Краснодарского края, который является одним из локомотивов российской экономики с развитым агропромышленным комплексом, туризмом, торговлей и строительством, эти изменения могут иметь двойной эффект. С одной стороны, крупные федеральные сети и компании, работающие в крае, и так находятся под пристальным вниманием. С другой — для среднего бизнеса, активно вовлеченного в межрегиональные поставки и логистику, нагрузка, вероятно, возрастет. Край привлекателен для инвестиций, а значит, и для пристального налогового контроля.

Если же говорить в целом о ситуации в Краснодарском крае, то налоговая нагрузка остается серьезной, а в условиях текущей экономической ситуации государство закономерно усиливает контроль за сбором доходов в бюджет».