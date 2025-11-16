Орбан назвал Россию недостаточно сильной для нападения на ЕС

Евросоюз и НАТО обладают большими военными и экономическими ресурсами, чем Россия, поэтому Москва не станет готовить нападение на союз. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру для подкаста MD meets.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виктор Орбан

Премьер Венгрии отметил, что ВВП стран ЕС «летит в небеса», в то время как Россия находится «в упадке». «Если сложить военный потенциал 27 стран Европейского союза, то мы намного сильнее россиян»,— сказал господин Орбан. По его словам, если НАТО задействует все свои военные и финансовые мощи, оно уже будет превосходить Россию. А 57 стран формата «Рамштайн» (Контактная группа по обороне Украины) в совокупности «еще сильнее».

В случае, если Россия проиграет «обычную войну», она использует ядерное оружие, считает господин Орбан. Поэтому, чтобы избежать «ядерного риска», страны ЕС не должны «нагнетать обстановку», демонстрируя превосходство на поле боя. «Мы должны продемонстрировать свою силу за столом переговоров, а не на линии фронта»,— сказал премьер.

В начале июня Виктор Орбан заявил, что в России «понимают только язык силы». Тогда он утверждал, что Европе необходимо укрепить «свою мощь» в долгосрочной перспективе, чтобы заключить стратегическое соглашение с Москвой. Премьер Венгрии также призывал страны ЕС возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.