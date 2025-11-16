Посольство РФ ответило на заявление Бельгии об ударе по посольству Азербайджана

Посольство России в Бельгии считает, что глава бельгийского МИДа Максим Прево безосновательно обвиняет российские войска в повреждении посольства Азербайджана в Киеве. Диппредставительство назвало такие выводы «скоропалительными и голословными».

В посольстве предположили, что здание азербайджанской дипмиссии могли повредить обломки ракет, выпущенных американским ЗРК Patriot. В пресс-релизе утверждается, что ВС РФ учитывают расположение дипмиссий при планировании ударов по территории Украины.

14 ноября Минобороны России отчиталось об ударе по территории Украины. Согласно пресс-релизу, российские войска наносили удары по объектам военно-промышленного комплекса и ТЭК. Применялись, в том числе, гиперзвуковые баллистические ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА. В МИД Азербайджана заявили, что одна из российских ракет «Искандер» упала на территории посольства страны. Москва обвинения Баку не комментировала. 15 ноября Максим Прево обвинил Россию в преднамеренных ударах по жилым районам и мирному населению на Украине.