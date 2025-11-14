Российская армия ударила «Кинжалами» по объектам ВПК и энергетики Украины

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. При атаке применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые баллистические ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Удары вооруженных сил России в Минобороны назвали ответными на «террористические атаки» со стороны Украины. В ночь на 14 ноября над регионами РФ были сбиты 216 беспилотников. Больше всего — 66 БПЛА — над Краснодарским краем.

В прошлый раз военное ведомство отчитывалось о применении «Кинжалов» при ударе по военным целям на Украине 11 ноября. Тогда ВС РФ ответили на попытку украинской разведки угнать российский МиГ-31.