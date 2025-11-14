МИД Азербайджана вызвал посла России

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России в республике Михаила Евдокимова. Ему вручили ноту протеста из-за удара по азербайджанскому посольству в Киеве.

«Было подчеркнуто, что подобные атаки на наши дипломатические представительства являются недопустимыми, и было потребовано проведение соответствующего расследования российской стороной с предоставлением подробного разъяснения»,— говорится в заявлении МИД Азербайджана.

По утверждению азербайджанской стороны, в результате ночного удара по зданию посольства в Киеве часть ограждения территории диппредставительства полностью разрушена, «повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел посольства». Российская сторона обвинения Баку не комментировала.

Лусине Баласян