Северный завоз

Крупный дистрибутор и импортер вина Simple Group начал производство водки под брендом «Арктика». Она позиционируется в премиальном сегменте. Это вторая водка в собственном портфеле компании — первой стала запущенная в 2016 году суперпремиальная марка «Онегин». Сегмент высокобюджетного спиртного кажется бизнесу перспективным в свете падения продаж дешевой водки.

Simple Group запустила производство водки под брендом «Арктика», рассказали “Ъ” в компании. Продукция позиционируется как премиальная. Бутылка 0,5 л в рознице будет стоить 899 руб., 0,7 л — 1,17 тыс. руб. Реализацию планируется вести в торговых сетях и заведениях общепита. Разлив «Арктики» осуществляется на мощностях ликеро-водочного завода «Нива» в Санкт-Петербурге. Объем производства и вложений в новую линейку в Simple Group не привели.

Simple Group основана в 1994 году Максимом Кашириным и Анатолием Корнеевым. Сейчас им принадлежит 80% и 20% соответственно в ООО «Симпл Групп», через которое они контролируют ООО «Симпл», основную операционную структуру группы. В 2024 году выручка «Симпл», согласно СПАРК, составила 37,07 млрд руб., прибавив год к году 30,4%. Чистая прибыль при этом снизилась в 2,4 раза, до 361,77 млн руб. Специализация Simple Group — импорт и дистрибуция вина. Группа поставляет продукцию более чем 450 производителей из 45 стран. Реализация идет в том числе через собственную сеть. Сейчас в компанию входит 161 винотека. Также Simple Group развивает ресторан Grand Cru и школу вина «Энотрия».

В портфеле собственных брендов водки Simple Group до сих пор был только один — бренд «Онегин», запущенный в 2016 году. Продукция позиционируется в суперпремиальном сегменте. Бутылка 0,5 л в рознице сейчас стоит 1,09 тыс. руб.— на 21,3% дороже «Арктики». Сейчас компания хочет закрепиться в смежном — премиальном — сегменте, объясняет господин Каширин. Водка «Онегин» считается успешной. Согласно A.List, по итогам 2024 года марка заняла 68-ю позицию среди всех водочных брендов по объему натуральных продаж — 93 тыс. дал.

Запуск «Арктики», по мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, может обойтись Simple Group в сотни миллионов рублей с учетом затрат на продвижение.

Позиционирование именно в высокобюджетной категории выглядит оправданным в контексте переструктурирования рынка. За счет роста акцизов, минимальной розничной цены и стоимости спирта именно премиальная водка считается устойчивой, в то время как дешевая теряет потребителей (см. “Ъ” от 31 октября).

Как сообщает Росалкогольтабакконтроль, в январе—сентябре 2025 года розничные продажи водки в России составили 54,46 млн дал. Год к году показатель сократился на 4,5%. Но это по-прежнему самый востребованный крепкий алкоголь в России. В структуре продаж категории доля водки в январе—сентябре достигла 36,5%. Это понятный для потребителей алкоголь и стоимость даже премиальной водки заметно ниже, чем виски, объясняет господин Московский.

Simple Group не единственная компания, которая сейчас делает ставку на высокобюджетную водку. Летом Luding Group запустила производство суперпремиальной водки «Полугар». В 2026 году группа планирует дополнительно расширить свой портфель (см. “Ъ” от 30 июня). Риском работы в дорогом сегменте остается высокая конкуренция. Премиальный рынок уже сформирован и выводить на него новые бренды сложно, поясняет господин Московский. «Должны пройти годы, чтобы новая бутылка устоялась на полке»,— считает он. Хотя директор бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что для крупных дистрибуторов этот процесс может быть проще.

