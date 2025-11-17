Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Северный завоз

Simple Group запустила производство премиальной водки «Арктика»

Крупный дистрибутор и импортер вина Simple Group начал производство водки под брендом «Арктика». Она позиционируется в премиальном сегменте. Это вторая водка в собственном портфеле компании — первой стала запущенная в 2016 году суперпремиальная марка «Онегин». Сегмент высокобюджетного спиртного кажется бизнесу перспективным в свете падения продаж дешевой водки.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Simple Group запустила производство водки под брендом «Арктика», рассказали “Ъ” в компании. Продукция позиционируется как премиальная. Бутылка 0,5 л в рознице будет стоить 899 руб., 0,7 л — 1,17 тыс. руб. Реализацию планируется вести в торговых сетях и заведениях общепита. Разлив «Арктики» осуществляется на мощностях ликеро-водочного завода «Нива» в Санкт-Петербурге. Объем производства и вложений в новую линейку в Simple Group не привели.

Simple Group основана в 1994 году Максимом Кашириным и Анатолием Корнеевым. Сейчас им принадлежит 80% и 20% соответственно в ООО «Симпл Групп», через которое они контролируют ООО «Симпл», основную операционную структуру группы. В 2024 году выручка «Симпл», согласно СПАРК, составила 37,07 млрд руб., прибавив год к году 30,4%. Чистая прибыль при этом снизилась в 2,4 раза, до 361,77 млн руб. Специализация Simple Group — импорт и дистрибуция вина. Группа поставляет продукцию более чем 450 производителей из 45 стран. Реализация идет в том числе через собственную сеть. Сейчас в компанию входит 161 винотека. Также Simple Group развивает ресторан Grand Cru и школу вина «Энотрия».

В портфеле собственных брендов водки Simple Group до сих пор был только один — бренд «Онегин», запущенный в 2016 году. Продукция позиционируется в суперпремиальном сегменте. Бутылка 0,5 л в рознице сейчас стоит 1,09 тыс. руб.— на 21,3% дороже «Арктики». Сейчас компания хочет закрепиться в смежном — премиальном — сегменте, объясняет господин Каширин. Водка «Онегин» считается успешной. Согласно A.List, по итогам 2024 года марка заняла 68-ю позицию среди всех водочных брендов по объему натуральных продаж — 93 тыс. дал.

Запуск «Арктики», по мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, может обойтись Simple Group в сотни миллионов рублей с учетом затрат на продвижение.

Позиционирование именно в высокобюджетной категории выглядит оправданным в контексте переструктурирования рынка. За счет роста акцизов, минимальной розничной цены и стоимости спирта именно премиальная водка считается устойчивой, в то время как дешевая теряет потребителей (см. “Ъ” от 31 октября).

Как сообщает Росалкогольтабакконтроль, в январе—сентябре 2025 года розничные продажи водки в России составили 54,46 млн дал. Год к году показатель сократился на 4,5%. Но это по-прежнему самый востребованный крепкий алкоголь в России. В структуре продаж категории доля водки в январе—сентябре достигла 36,5%. Это понятный для потребителей алкоголь и стоимость даже премиальной водки заметно ниже, чем виски, объясняет господин Московский.

Доля топ-15 водочных брендов в структуре продаж превысила 50%

Simple Group не единственная компания, которая сейчас делает ставку на высокобюджетную водку. Летом Luding Group запустила производство суперпремиальной водки «Полугар». В 2026 году группа планирует дополнительно расширить свой портфель (см. “Ъ” от 30 июня). Риском работы в дорогом сегменте остается высокая конкуренция. Премиальный рынок уже сформирован и выводить на него новые бренды сложно, поясняет господин Московский. «Должны пройти годы, чтобы новая бутылка устоялась на полке»,— считает он. Хотя директор бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что для крупных дистрибуторов этот процесс может быть проще.

Владимир Комаров, Мария Бархатова

Новости компаний Все