В Ростове осудили несовершеннолетнюю за сбыт наркотиков через «закладок»

За попытку сбыта наркотиков посредством «закладок» осудили 16-летнюю жительницу Азовского района (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Следствие и суд установили, что в феврале 2025 года девушка обнаружила в мессенджере контакты человека, занимающегося распространением запрещенных веществ. Она получила от него информацию о месте нахождения наркотиков и попыталась организовать их незаконный сбыт с использованием тайников-«закладок».

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили ее противоправные действия. В ходе досмотра в ее рюкзаке было обнаружено наркотическое вещество в крупном размере.

Суд приговорил фигурантку к трем годам и шести месяцам лишения свободы, которые она проведет в воспитательной колонии.

Наталья Белоштейн