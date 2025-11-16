Российских гроссмейстеров сократили до одной фигуры

Из трех российских шахматистов, добравшихся до 1/8 финала Кубка мира в Гоа, в следующий круг, от которого рукой подать до путевки на кандидатский турнир, вышел один Андрей Есипенко, обыгравший на тай-брейке соотечественника Алексея Гребнева. Еще один россиянин, Даниил Дубов, на этой стадии — и тоже на тай-брейке — уступил американцу Сэму Шенкленду. Именно с ним теперь придется иметь дело в четвертьфинале Есипенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахматист Андрей Есипенко

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Шахматист Андрей Есипенко

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В чисто российской схватке в 1/8 финала Кубка мира молодость взяла верх над юностью. Андрей Есипенко, которому 23 года, одолел 19-летнего Алексея Гребнева, выигрывавшего юношеский чемпионат мира, благодаря, кажется, как раз превосходству в опыте. После двух ничьих в классических партиях соперникам пришлось рубиться на тай-брейке. И в первом поединке в быстрые шахматы черные, то есть Гребнев, выбрали Русскую партию. Видимо, напрасно, потому что белые, как выяснилось, разные подводные камни этого в принципе изученного вдоль и поперек, но все равно довольно заковыристого дебюта знают куда лучше.

В какой-то момент Гребнев стал фальшивить, пустил чужого ферзя в тылы, а дальше страдал, пока не пришлось сдаться.

Вторая партия вырулила к ничьей, и дальше прошел фаворит пары, который наверняка перед тай-брейком держал в уме тот факт, что в четвертьфинале ему светит встреча еще с одним соотечественником, только более опасным. Такая уж сетка.

Даниил Дубов сейчас в середине пятого десятка рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE). Но вообще-то его репутации эта позиция не слишком соответствует. Дубов давно считается одним из самых интересных гроссмейстеров в мире, а об оценке его таланта говорит хотя бы работа секундантом у безусловного лидера вида норвежца Магнуса Карлсена на чемпионских матчах.

В 1/16 финала Даниил Дубов справился со знаменитым индийцем Рамешбабу Прагнанандхой, а Сэм Шенкленд, посеянный на Кубке мира ниже россиянина, на его фоне казался оппонентом совершенно нестрашным, почти рядовым. Но с ним у Дубова как-то не пошло. Равенство после «классики», а затем осечка в первой партии тай-брейка черными. Соперники разыграли ферзевый гамбит, и долго события развивались мирно и спокойно. Но потом Дубов некстати загнал своего коня куда-то в угол, наделал еще серию ошибочек, и те, кто болел за него, были вынуждены наблюдать грустную картину в финале партии. У россиянина на две пешки больше, но тандем пешек белых неминуемо прорывает оборонительную линию, а за прорывом последует появление на доске ферзя. Во второй партии Дубов пытался мутить воду, но ничего не вышло.

Шенкленд спокойно «сушил» игру и, дождавшись, когда после уничтожения львиной доли материала белый король метнется куда-то совсем не туда, одержал еще одну победу.

Так что теперь он оказался на пути Андрея Есипенко к уже очень близкому ценному призу, стоящему на кону в Кубке мира. В Гоа разыгрываются три путевки в кандидатский турнир. В этом состязании в 2026 году определится претендент на звание чемпиона мира, который сыграет в матче с его обладателем индийцем Гукешем Доммараджу.

Алексей Доспехов