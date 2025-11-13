Российские гроссмейстеры сыграли против рейтинга

Четвертый раунд Кубка мира по шахматам в Гоа получился невероятно удачным для добравшихся до него отечественных участников. Все трое преодолели эту стадию, обыграв на тай-брейке соперников, входивших в число фаворитов состязания, в котором на кону стоят путевки в кандидатский турнир: в нем определится претендент на звание чемпиона мира. Даниил Дубов обыграл индийца Рамешбабу Прагнанандху, Андрей Есипенко — немца Винсента Каймера, а Алексей Гребнев — француза Максима Вашье-Лаграва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский шахматист Андрей Есипенко

Фото: Eteri Kublashvili / FIDE Российский шахматист Андрей Есипенко

Фото: Eteri Kublashvili / FIDE

Очередная стадия Кубка мира по шахматам на фоне тех, что ей предшествовали, выглядела настоящим триумфом отечественной школы. В предыдущих раундах она потеряла львиную долю — семерых — своих представителей, включая фронтмена Яна Непомнящего, и могло возникнуть ощущение, что дело идет к неминуемому российскому провалу. Но после 1/16 финала оно совершенно иное.

До 1/16 финала добрались три российских шахматиста, и каждому из них достался оппонент, считавшийся в противостоянии безусловным фаворитом по вполне понятным причинам.

Хотя бы из-за рейтинга. Немец Винсент Каймер — четвертый номер в ноябрьской классификации Международной шахматной федерации (FIDE), Рамешбабу Прагнанандха — седьмой, Максим Вашье-Лаграв — 16-й. Россияне располагаются в ней намного ниже: Андрей Есипенко с Даниилом Дубовым — внутри пятого десятка, а 19-летний Алексей Гребнев не входит и в первую сотню.

Однако итоги их столкновений со звездами Кубка мира совершенно не соответствовали, казалось бы, очевидному раскладу. Все после двух классических партий, завершившихся ничьими, вырулили к тай-брейкам, в которых используется гораздо более жесткий контроль. И во всех верх взяли котировавшиеся ниже россияне: Дубов обыграл Прагнанандху, Есипенко — Каймера, а Гребнев — Вашье-Лаграва.

Таким образом, россияне продолжили борьбу за самые ценные призы, стоящие на кону в Гоа. Это три путевки на кандидатский турнир.

Он пройдет в 2026 году на Кипре и определит претендента на титул чемпиона мира, который сыграет в матче против его обладателя — индийца Гукеша Доммараджу. Причем один из россиян гарантированно окажется чрезвычайно близко к путевке, в четвертьфинале. Дело в том, что в 1/8 финала сетка свела Гребнева и Есипенко друг с другом. Дубов на этой стадии сыграет с американцем Сэмом Шенклендом. На Кубке мира у Шенкленда лишь 46-й «посев», но в 1/16 он выбил очень известного венгерского гроссмейстера Рихарда Раппорта.

Алексей Доспехов