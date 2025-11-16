Футбольный матч «Россия-Чили» в Сочи посетили более 30 тысяч болельщиков

Товарищеский матч сборных по футболу Россия и Чили в Сочи посетили более 30 тыс. болельщиков. Об этом сообщает администрация курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Встреча состоялась на стадионе «Фишт». Победу со счетом 2:0 одержали латиноамериканские футболисты.

Матч с Чили стал для российской национальной команды вторым в ноябрьскую паузу на игры сборных. 12 ноября в Санкт-Петербурге российская борная вничью (со счётом 1:1) сыграла со сборной Перу.

Следующий международный матч на «Фиште», на этот раз между сборными Чили и Перу, состоится 18 ноября.

Михаил Волкодав