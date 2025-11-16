Вучича попросили подумать о Сербии и рассмотреть приватизацию NIS

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил на заседании правительства по «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), что стране «пора задуматься о себе». Он призвал сербского президента Александра Вучича рассмотреть национализацию компании, передает портал N1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич (в центре)

«Что бы кто ни думал и ни говорил, эта ситуация с НИС угрожает всему: нашему росту, нашей стабильности, нашему кредитному рейтингу — мы единственная страна в регионе Западных Балкан, имеющая инвестиционный кредитный рейтинг, — это угрожает нашим перспективам, приходу новых инвесторов»,— сказал господин Мали на внеочередном заседании кабинета министров.

В свою очередь, Александр Вучич заявил, что хочет избежать национализации NIS любой ценой. Он подчеркнул, что мажоритарная доля в компании принадлежит «Газпром нефти», и российские владельцы имеют право решать, что с ней делать.

Решение по NIS должно быть принято в течение семи дней, подчеркнул президент Сербии. Он сообщил, что сегодня также проведет переговоры с потенциальными европейскими и азиатскими партнерами, с которыми российская сторона обсуждает смену собственника компании.

9 октября NIS сообщила, что не смогла получить специальную лицензию Минфина США для продолжения своей работы. 11 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы NIS готовы продать свою долю третьей стороне. Накануне США потребовали полного выхода российских акционеров из компании для снятия с нее санкций.