Обвинение не согласилось с толкованием суда

Прокуратура опротестовала решение о возврате судом следствию дела бывшего гендиректора инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко для устранения недостатков. Бизнесмен и его предполагаемый сообщник заочно обвиняются в хищении $1 млн и 98 млн руб. у своих знакомых под предлогом приумножения их капитала, однако защита Андрея Черкасенко настаивает, что обвинение нужно изменить, поскольку одному из потерпевших ущерб был возмещен. Надзорное ведомство, в свою очередь, указывает, что суд первой инстанции неправильно истолковал фабулу обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-гендиректор инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрей Черкасенко

Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкая межрайонная прокуратура опротестовала постановление Замоскворецкого райсуда столицы о возврате уголовного дела экс-гендиректора группы Андрея Черкасенко и предпринимателя Артема Оржевского на доработку. Апелляционное представление надзорным ведомством было подано 24 октября, Мосгорсуд рассмотрит его 27 ноября. Процесс проходит в заочном режиме, поскольку фигуранты находятся за границей.

Напомним, фигурантам инкриминируют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии обвинения, в конце февраля 2016 года Андрей Черкасенко разработал преступный план по хищению средств, в который вовлек также Ярослава Иванцова (уже осужден), Артема Оржевского и «не установленное следствием лицо». Вместе с сообщниками они похитили у Игоря Кожина, сына бывшего управделами президента, а ныне сенатора Владимира Кожина $1 млн, а у второй потерпевшей — порядка 98 млн руб., пообещав инвестировать их с гарантированной высокой доходностью.

В преступной группе Андрей Черкасенко, по материалам дела, отвечал за привлечение лиц, «обладающих значительными денежными ресурсами», а Артем Оржевский и Ярослав Иванцов заключали договоры о совершении маржинальных торговых операций.

17 сентября Замоскворецкий райсуд столицы приступил к рассмотрению дела по существу, но уже на следующем заседании 9 октября постановил вернуть уголовное дело в прокуратуру. По некоторым данным, одной из причин стало то обстоятельство, что в ходе предварительного следствия потерпевший Игорь Кожин сообщил, что Андрей Черкасенко рассчитался с ним, передав квартиру в Петрово-Дальнем стоимостью более 100 млн руб., таким образом, долг был погашен. В суде представитель потерпевшего подтвердил, что его доверитель к обвиняемому претензий не имеет. В связи с этим адвокат Андрея Черкасенко указал на заседании, что если из фабулы обвинения в отношении Андрея Черкасенко был исключен эпизод с обманом Игоря Кожина, то неясно, как подсудимого можно называть в деле организатором преступной группы, создавшим преступный план, который охватывал все эпизоды преступления.

В свою очередь, в апелляционном представлении прокурор указывает, что решение судом первой инстанции были принято на основании «субъективного толкования конструкции обвинения». Фигуранты, пояснил представитель надзора, при поиске конкретного потерпевшего «не совершали в отношении него преступные действия с вновь возникшим умыслом», а действовали в рамках изначально разработанного преступного плана. Андрею Черкасенко, говорится в представлении, эпизод с господином Кожиным и так не вменяется в вину — он проходит как организатор преступной группы.

Адвокат одной из потерпевших Рубен Маркарьян заявил “Ъ”, что дело вскоре может принять новый оборот.

По его словам, у защиты оказались некие неизвестные ранее данные, касающиеся деловых взаимоотношений обвиняемого Черкасенко с одним из потерпевших. «В ближайшее время мы намерены придать огласке имеющиеся сведения и просить правоохранительные органы заняться их проверкой. Надеюсь, они позволят по-новому взглянуть на так называемое мошенничество»,— заявил, не вдаваясь в детали, господин Маркарьян.

Ефим Брянцев