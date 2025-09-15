Ради денег и друзей не жалко

Как стало известно “Ъ”, в столичный суд поступило уголовное дело бывшего гендиректора инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко. По версии следствия, вместе с сообщниками он похитил у граждан, в том числе своих близких друзей, более $1 млн, обещая инвестиции с гарантированной высокой доходностью. Судебный процесс пройдет в заочном режиме, поскольку обвиняемый находится за границей.

Фото: Архив Андрея Черкасенко Андрей Черкасенко (фото 2007 года)

В Замоскворецкий суд столицы поступило уголовное дело экс-гендиректора группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко и предпринимателя Артема Оржевского. Им инкриминируют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первое заседание по существу назначено на 17 сентября.

В сентябре 2022 года господин Черкасенко был заочно арестован по решению Тверского райсуда столицы. От следствия он скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Как следует из картотеки судов, господин Оржевский был взят под стражу Замоскворецким судом также заочно в апреле 2022 года.

Отметим, что в деле есть еще и третий фигурант — Ярослав Иванцов. В 2021 году его выдали из Франции по запросу российских правоохранителей, а в сентябре 2023 года он получил пять лет колонии общего режима. Свою вину он не признал.

Андрей Черкасенко окончил Военный Краснознаменный институт Минобороны СССР с квалификацией «переводчик-референт с японского и английского языков», затем адъюнктуру Военно-политической академии и Дипломатическую академию МИД РФ. Работал во ФГУП «Горно-химический комбинат»; возглавлял НП «Национальное агентство по финансовой политике и конверсии», был заместителем гендиректора по инвестициям ФГУП «Сибирский химический комбинат»; генеральным директором ОАО «Атомпромресурсы» (правопреемник Главснаба Минатома РФ) и инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы». Затем занимался различными инвестиционными проектами.

По версии обвинения, в конце февраля 2016 года господин Черкасенко разработал преступный план по хищению средств, в который вовлек также господ Иванцова, Оржевского и «неустановленное следствием лицо».

По материалам дела, план господина Черкасенко заключался в «привлечении денежных средств лиц, желающих инвестировать свои денежные средства в деятельность для совершения маржинальных торговых операций с различными финансовыми инструментами с обещанием гарантированной высокой доходности».

Однако условия договоров фигуранты, по версии следствия, выполнять не собирались. Посредником, отмечается в деле, для совершения сделок на фондовой, товарной и валютной биржах выступала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания «АрдеККА Финанс Инк.».

При этом, говорится в обвинительном заключении, компания лицензии на проведение брокерской деятельности не имела, а полученные от инвесторов деньги похищались и распределялись между участниками преступной группы.

Роли в ней были четко распределены. Так, Андрей Черкасенко, по материалам дела, отвечал за привлечение лиц, «обладающих значительными денежными ресурсами», а Артем Оржевский и Ярослав Иванцов заключали договоры о совершении маржинальных торговых операций.

По версии следствия, Черкасенко удалось уговорить одну из потерпевших вложить в проект свои средства, и она передала фигурантам сначала $250 тыс. и $257 тыс., затем еще $799 тыс. и $199 тыс. Для создания видимости исполнения обязательств господин Черкасенко, в свою очередь, передал ей $50 тыс. и €50 тыс. в качестве якобы процентов.

Позднее господин Черкасенко, по материалам дела, действуя с ведома остальных фигурантов, вывел похищенные денежные средства на иностранные счета.

По данным источников, первоначально заявление на своих сообщников в правоохранительные органы подал сам Андрей Черкасенко, якобы после того, как вывел все деньги из проекта. Поначалу он даже проходил по делу потерпевшим, но по ходу расследования его процессуальный статус изменился.

Осужденный ранее по этому делу господин Иванцов в ходе своего судебного процесса заявил, что он и господин Оржевский в 2011 году решили создать компанию-посредника для совершения операций на рынке «Форекс». Для этих целей они приобрели компанию «АрдеККа Финанс Инк.».

В 2014 году они познакомились с Андреем Черкасенко, которому передали 50% компании, взамен он выплатил им $500 тыс. и обещал привлечь еще $2 млн в качестве инвестиций, в том числе за счет привлечения капитала своих влиятельных друзей, в частности Игоря Кожина, сына бывшего управделами президента, а ныне сенатора Владимира Кожина (Игорь Кожин также является потерпевшим по делу). Однако в дальнейшем, согласно показаниям господина Иванцова, деньги были выведены со счетов компании и оказались в распоряжении господина Черкасенко. Обязательства перед клиентами выполнены не были.

В беседе с “Ъ” адвокат одной из потерпевших Рубен Маркарьян сообщил, что, по его данным, в настоящее время подсудимый Черкасенко находится в Монако и пытается выдать свое дело за политическое.

«Подозрения моей доверительницы в отношении нечистоплотности ее друга Черкасенко, гарантировавшего высокий доход под личные гарантии, началось с того, что она просто попросила объяснить, почему буквально за один день ее деньги со счета фирмы, якобы торгующей на биржах, оказались на счете фирмы Черкасенко за границей»,— рассказал адвокат Маркарьян.

Ефим Брянцев